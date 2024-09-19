"Ворог намагається наступати значко активніше": командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" Отченаш про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Нараз на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ворог намагається наступати значко активніше, ніж це було до цього, при тому із застосуванням техніки і особового складу. Останній їх штурм був достатньо (хороший, - ред.) для нас, як би це смішно не звучало, через те, що було знищено 4 одиниці техніки противника і до 20, а, можливо, навіть більше одиниць противника безпосередньо. Тому вважаю, що достатньо хороший був штурм, але не для росіян. На жаль, росіяни продовжують штурмувати і продовжують намагатися отримати хоча б якісь вигідні для них позиції, але там, де оборону тримає бригада "Рубіж", хлопці тримають її достатньо міцно. І завдяки злагодженій роботі ворог активно знищується, і він не отримує тих повних досягнень, яких би хотів отримати", - розповів військовий.

Андрій Отченаш також розповів про ситуацію на фронті із безпілотниками, ворог переважає у дронах.

"Ситуація достатньо цікава, тому що її треба порівнювати з тим, що було пів року назад, і з тим, що зараз. Якщо порівнювати з тим, що було пів року назад, то ситуація значно покращилася і значно більше коптерів, ніж було пів року назад. Якщо порівнювати її з російською стороною, очевидно, що у нас коптерів значно, значно менше. І це, звісно, що створює певні проблеми і негаразди", - наголосив він.