"Ворог намагається наступати значко активніше": командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" Отченаш про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ої Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ розповів про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"Нараз на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ворог намагається наступати значко активніше, ніж це було до цього, при тому із застосуванням техніки і особового складу. Останній їх штурм був достатньо (хороший, - ред.) для нас, як би це смішно не звучало, через те, що було знищено 4 одиниці техніки противника і до 20, а, можливо, навіть більше одиниць противника безпосередньо. Тому вважаю, що достатньо хороший був штурм, але не для росіян. На жаль, росіяни продовжують штурмувати і продовжують намагатися отримати хоча б якісь вигідні для них позиції, але там, де оборону тримає бригада "Рубіж", хлопці тримають її достатньо міцно. І завдяки злагодженій роботі ворог активно знищується, і він не отримує тих повних досягнень, яких би хотів отримати", - розповів військовий.
Андрій Отченаш також розповів про ситуацію на фронті із безпілотниками, ворог переважає у дронах.
"Ситуація достатньо цікава, тому що її треба порівнювати з тим, що було пів року назад, і з тим, що зараз. Якщо порівнювати з тим, що було пів року назад, то ситуація значно покращилася і значно більше коптерів, ніж було пів року назад. Якщо порівнювати її з російською стороною, очевидно, що у нас коптерів значно, значно менше. І це, звісно, що створює певні проблеми і негаразди", - наголосив він.
- 11 вересня заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОШБр Олесь Маляревич зазначив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб ворог не просунувся далі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.82
- EUR Купівля 45.83Продаж 46.61
- Актуальне
- Важливе