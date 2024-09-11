На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована, але ворог просунувся до річки Оскіл, - заступник командира БпАК "АХІЛЛЕС"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Працюємо на трьох напрямках на Харківщині. Наразі перебуваємо в активній обороні. Ворог штурмує 24/7, але не досягає територіальних успіхів. Ми виконуємо свою роботу, яка полягає в активній обороні, де ми не тільки захищаємося, але й контратакуємо та повертаємо позиції, що залишає ворог. Це не можна назвати контрнаступальними діями - це активна оборона", - пояснив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", ситуація на Куп'янському напрямку дуже важка.

"Ви могли бачити на DeepState, як ворог просунувся до річки Оскіл. Тому було прийнято рішення частково направити наш підрозділ для посилення. Ситуацію вдалося стабілізувати, але ворог залишається дуже близько до річки Оскіл. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб ворог не просунувся далі", - зауважив Маляревич.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" також додав, що території, які Сили оборони України деокупували у 2022 році, такі як Берестове і Новоселівське, зараз знову під контролем ворога.

"Особливо сумно, що території, де загинули наші хлопці з батальйону та роти, тепер захоплені. Тому наше принципове завдання і мотивація полягають у деокупації цих територій", - наголосив Маляревич.