РФ поширює фейк про окупацію Синьківки Куп'янського району: очільник Харківської ОВА спростував заяву
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Синьківка Куп'янського району залишається "сірою" зоною - ворог не контролює селище
Про це повідомляє Укрінформ.
"Потрібно розуміти, що ситуація по Куп’янському напрямку дійсно є важкою, ворог там постійно атакує великими силами. Однак Синьківка - це "сіра" зона. Так, ідуть атаки, але говорити, що вони взяли Синьківку, наразі не доводиться", - заявив Синєгубов.
За його словами, близько півтора року російські загарбники періодично заявляють, що вони нібито окупували Синьківку та підступають до Куп’янська. Проте ця інформація не є достовірною.
- У Вовчанську Харківської області підрозділи ЗСУ та окупаційних російських військ іноді стикаються один з одним у багатоповерхівках. Там всередині точаться бої.
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