РФ поширює фейк про окупацію Синьківки Куп'янського району: очільник Харківської ОВА спростував заяву

Про це повідомляє Укрінформ.

"Потрібно розуміти, що ситуація по Куп’янському напрямку дійсно є важкою, ворог там постійно атакує великими силами. Однак Синьківка - це "сіра" зона. Так, ідуть атаки, але говорити, що вони взяли Синьківку, наразі не доводиться", - заявив Синєгубов.

За його словами, близько півтора року російські загарбники періодично заявляють, що вони нібито окупували Синьківку та підступають до Куп’янська. Проте ця інформація не є достовірною.