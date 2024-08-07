Ворог намагається закрити "мішок", який утворився: DeepState про ситуацію біля Нью-Йорка

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються рухатися й просуватися на Торецькому напрямку. У населеному пункті Нью-Йорк вивішено ворожий прапор. Це не означає, що росіяни взяли під контроль цей населений пункт, але вони намагаються рухатися туди. Противник намагається закріплятися та окупувати його. Також прослідковуються рухи від Залізного в бік Нью-Йорка. Тобто це наштовхує на думку, що ворог хоче закрити "мішок", який утворився. Також росіяни в районі Залізного, Дружби й Північного намагаються увійти в Торецьк. Росіяни не зайшли в місто й не закріпилися, але спроби є", - пояснив Погорілий.

За словами співзасновника та аналітика DeepState, на Торецькому напрямку активно працюють ворожі розвідувальні групи, намагаючись намацати слабкі місця.

"Наші військові завдають ураження по піхоті РФ. Щільна забудова сприяє росіянам, тому що вони можуть там переховуватися, закріплятися, ховатися. На жаль, росіян дуже багато. Вони рухаються всюди, де можуть, не полишаючи спроб хаотично рухатися в напрямку Торецька", - наголосив Погорілий.

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Новогродівка та Гродівка є перепоною на шляху росіян до Покровська та Мирнограда.

















