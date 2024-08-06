На Покровському напрямку зосереджено найбільше угруповання РФ, - "Інформаційний спротив"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Покровському напрямку використовуються підрозділи зі складу групи військ РФ "Центр", які були передислоковані ще в жовтні 2023 року. Це підрозділи 2-ї, 41-ї загальновійськової армії РФ, а також 90-ї танкової дивізії. Також мають підтримку й групи військ РФ "Південь". Тобто там зосереджено найбільше угруповання, де одночасно сконцентровано 2 групи військ РФ. Їхній рух відбувається не тільки по трасі Т-05-11 у напрямку на Новогродівку. Саме Новогродівка та Гродівка є перепоною на шляху до Покровська та Мирнограда", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", у російських окупантів є й інші задачі, вони повинні формувати фланги. Тобто росіяни мають задачу вийти на лівий берег річки Вовча, чого не можуть зробити вже досить тривалий час.

"Росіяни мають за мету забезпечення північного флангу - це села та населені пункти по лінії Казенний Торець. Це їм дозволить створити умови для наступальних дій на Воздвиженку. Захоплюючи Воздвиженку, вони намагатимуться вийти на трасу 05-04. Усі ці дії пов'язані зі створенням умов у середньостроковій перспективі - це вихід на Покровськ та Мирноград. У короткостроковій перспективі для покращення умов щодо проведення наступальної кампанії у місті Торецьк та Торецькій агломерації", - додав Коваленко.

Протягом минулої доби 5 серпня на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Найінтенсивніше росіяни атакували Покровський напрямок, де українські захисники відбили 41 ворожий штурм.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.







