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Ексклюзив

Сподіваюсь, що бригади ЗСУ отримають підсилення: Згурець про складну ситуацію під Торецьком

Оксана Ліховід
6 серпня, 2024 вiвторок
10:51
Війна з Росією Карта бойових дій за 24-31 липня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Торецький напрямок є складним через кілька ключових факторів. Ворог намагається атакувати з двох напрямків - з Нью-Йорка та з напрямку Торецька, а також з напрямку Північне - Залізне. Ці населені пункти з'єднані залізницею. Ворог намагається переходити через залізницю поблизу Північного. Далі розташовані терикони, які ворог намагається захопити, оскільки вони стратегічно важливі для наступу на Торецьк", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, захоплення териконів поблизу Залізного дозволить ворогу активізувати наступальні дії на Торецьк. Відстань до адміністративних кордонів Торецька вже незначна, йдеться про кілька сотень метрів. Російські ДРГ вже заходили у Торецьк.

"Між Нью-Йорком і Залізним є ділянка території, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити цю зону з двох сторін, створюючи загрозу оточення. Сподіваюсь, що українські бригади, які діють на цьому напрямку, отримають підсилення. Наше командування знає про складність цієї ділянки", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що інформаційний тиск і реальна ситуація призведуть до ухвалення рішень, які ускладнять противнику просування в бік Торецька.

"Але українські бійці говорять, що ситуація складна.  Ворог має перевагу в живій силі, техніці, використанні артилерії та авіації, що є звичною ситуацією на багатьох ділянках фронту, де тримають оборону ЗСУ", - резюмував Згурець.

  • Протягом минулої доби 5 серпня на фронті відбулося 133 бойових зіткнень. Найінтенсивніше росіяни атакували Покровський напрямок, де українські захисники відбили 41 ворожий штурм.
  • Протягом минулої доби, 5 серпня, російські окупанти у Донецькій області вбили цивільну людину, ще двох поранили.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Торецьк
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