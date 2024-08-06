На Донеччині за добу окупанти вбили людину і двох поранили
Протягом минулої доби, 5 серпня, російські окупанти у Донецькій області вбили цивільну людину, ще двох поранили
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Протягом 5 серпня росіяни вбили людину у Торецьку. Крім того, за добу ще 2 людини дістали поранення у селі Миколаївка на Донеччині.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.
- У ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА.
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