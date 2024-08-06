На Донеччині за добу окупанти вбили людину і двох поранили

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Протягом 5 серпня росіяни вбили людину у Торецьку. Крім того, за добу ще 2 людини дістали поранення у селі Миколаївка на Донеччині.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.