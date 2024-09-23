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"Ворог почав використовувати КАБи безпосередньо по Запоріжжю": речник УДА "Південь" Братчук

Марина Клюєва
23 вересня, 2024 понедiлок
16:24
Війна з Росією Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2024 року

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про модернізовані авіабомби росіян, які тепер досягають Запоріжжя

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ворог почав використовувати КАБи уже безпосередньо по обласному центру, по місту Запоріжжю. І це, що на жаль, очікувана ситуація, яка відображає ворожу формулу: ФАБи перетворюються на КАби. Вся справа в тому, що ворог модернізував ці свої авіаційні бомби (ФАБи), яких у нього дуже багато. І використовує так званий УМПК - це універсальний модуль планування і корекції тих самих бомб, які можуть тепер летіти далі, тобто авіація їх застосовує і до цього часу але відстань змінилася, стала більшою, фактично до 80 кілометрів", - сказав він.

Братчук наголосив, що на відміну від крилатих ракет КАБи неможливо збити, тож закликав запоріжців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Засоби, які можуть протидіяти сьогодні використанню ворогом саме КАБів, мають Сили оборони і вони діють відповідно. Працює, звичайно, і наша розвідка, а також спецпризначенці. Завдяки засобам вогневого ураження вони знищують склади, яких у ворога достатньо", - зазначив Братчук. 

Тож, за словами речника Української добровольчої армії, протидіяти КАБам можна, або збиваючи літаки, які їх запускають, або знищуючи склади, де ці бомби безпосередньо зберігають.

"Те, чим можна сьогодні протидіяти, звичайно, це знищення носіїв авіабомб, - як я вже сказав, авіаційні бомби, на жаль, перехопити неможливо, а от носії - літаки - потрібно знищувати. Чи потрібно їх знищувати в повітрі - звичайно. Але мова йде про те, що перш за все це знищення буде на летовищах. Це знищення інфраструктури цих військових летовищ, і для цього Україні необхідні дозволи на використання далекобійної зброї. Тому роботи дуже багато, вона надзвичайно складна", - додав він.

  • Увечері неділі, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримала щонайменше 21 людина. Частково зруйновані будівлі.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Авіація
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