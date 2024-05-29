Ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію біля Часового Яру
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ворог посилив штурми з застосуванням механізованої складової, застосовуючи танки й ББМ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни не змогли перейти канал. Вони намагаються це зробити, але ми їх зупиняємо. Якщо ворог проривається, то він знищується. Треба зазначити, що ворог посилив штурми саме з механізованою складовою. Якщо раніше росіяни берегли техніку, то сьогодні вони намагаються невеличкими броньованими з'єднаннями з піхотою десь прорвати нашу оборону. Тобто застосовуються танки й бойові броньовані машини", - зауважив Калашніков.
За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли біля Часового Яру.
"На Часово Ярському відтінку фронту ситуація щодо інтенсивності обстрілів з боку росіян посилилася", - додав Калашніков.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1300 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 505 тис. росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе