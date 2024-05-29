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Головна Війна з Росією Ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію біля Часового Яру
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Ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію біля Часового Яру

29 травня, 2024 середа
19:27
Війна з Росією Карта. Часів Яр_2905

Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ворог посилив штурми з застосуванням механізованої складової, застосовуючи танки й ББМ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни не змогли перейти канал. Вони намагаються це зробити, але ми їх зупиняємо. Якщо ворог проривається, то він знищується. Треба зазначити, що ворог посилив штурми саме з механізованою складовою. Якщо раніше росіяни берегли техніку, то сьогодні вони намагаються невеличкими броньованими з'єднаннями з піхотою десь прорвати нашу оборону. Тобто застосовуються танки й бойові броньовані машини", - зауважив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли біля Часового Яру.

"На Часово Ярському відтінку фронту ситуація щодо інтенсивності обстрілів з боку росіян посилилася", - додав Калашніков.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1300 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 505 тис. росіян.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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