Ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков про ситуацію біля Часового Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни не змогли перейти канал. Вони намагаються це зробити, але ми їх зупиняємо. Якщо ворог проривається, то він знищується. Треба зазначити, що ворог посилив штурми саме з механізованою складовою. Якщо раніше росіяни берегли техніку, то сьогодні вони намагаються невеличкими броньованими з'єднаннями з піхотою десь прорвати нашу оборону. Тобто застосовуються танки й бойові броньовані машини", - зауважив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли біля Часового Яру.

"На Часово Ярському відтінку фронту ситуація щодо інтенсивності обстрілів з боку росіян посилилася", - додав Калашніков.