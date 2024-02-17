Ворог призупинив штурмові дії на Марʼїнському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Кабусь

Про це він повідомив в етері Еспресо

"На Марʼїнському напрямку ворог призупинив штурмові дії. Окупанти були активними два тижні тому. Отримали дуже потужну відсіч. Зараз вони продовжують штурмові дії з інтервалом два-три дні в напрямку населених пунктів Георгіївка та Побєда. Також щодо Красногорівки вони теж зменшили свою активність", - розповів Кабусь.

За словами військовослужбовця, на Марʼїнському напрямку ворог далі продовжує потужні обстріли.

"Я так розумію, що всі свої сили противник кинув на Авдіївку. Це їм потрібно для того, щоб досягти всіх своїх цілей. Утім, Марʼїнка не поступається за кількістю обстрілів та ворожих штурмів. Просто сьогодні ворог це робить менш інтенсивно", - додав він.

На Марʼїнському напрямку ворог призупинив штурмові дії. Окупанти були активними два тижні тому. Отримали дуже потужну відсіч. Зараз вони продовжують штурмові дії з інтервалом два-три дні в напрямку населених пунктів Георгіївка та Побєда. Також щодо Красногорівки вони теж зменшили… pic.twitter.com/ckeqSiE83R — Еспресо (@EspresoTV) February 17, 2024