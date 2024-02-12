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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби Сили оборони відбили 55 атак ворога на восьми напрямках. З них 25 - на Мар'їнському

12 лютого, 2024 понедiлок
19:27
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом доби 12 лютого на фронті відбулося 63 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 55 ворожих атак. Найбільше на Мар’їнському та Авдіївському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 лютого.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Пономаренки, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог без успіху намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог  безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, марно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, без успіху намагався прорвати оборону наших військ. Також російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безрезультатні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 6 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу противника.

  • Протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 41 атаку на Авдіївському напрямку, 32 - на Мар’їнському та ліквідували 790 окупантів.
  • 12 лютого Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, зазначив, що ворог намагається штурмувати по всій лінії оборони саме Бахмутського відтинку, тобто це Богданівка, Іванівка, Кліщіївка, Андріївка.
  • Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що 12 лютого у Чорному морі зберігається високий рівень небезпеки, на чергуванні два ворожих ракетоносії з загальним залпом 16 "калібрів".
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