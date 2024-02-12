На Бахмутському напрямку противник збільшив кількість штурмів, - 26-та артбригада ЗСУ
Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, зазначив, що ворог намагається штурмувати по всій лінії оборони саме Бахмутського відтинку, тобто це Богданівка, Іванівка, Кліщіївка, Андріївка
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Зараз на Бахмутському напрямку непроста ситуація. Можемо спостерігати, що останніми днями противник збільшив кількість своїх штурмів. Ворог намагається нас штурмувати по всій лінії оборони саме Бахмутського відтинку, тобто це Богданівка, Іванівка, Кліщіївка, Андріївка. За минулу добу, 11 лютого, найбільша кількість ворожих штурмових атак відбувалися на Кліщіївку та Андріївку, загарбник зазнав значних втрат як в особовому складі, так і у бойовій техніці. Наші позиції російські війська захопити не змогли, відступили", - прокоментував пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
За його словами, ворог підтримує штурмові дії артилерією, дронами, а коли дозволяє погода, застосовує ФАБи.
"Скоріше всього, армія РФ отримала жорсткий наказ показати на цьому напрямку хоч якісь результати для свого диктатора, тому і почалися такі посилені штурми. Звичайно, це Часів Яр, який є укріпленим рубежем та воротами до Краматорська та Слов'янська. Ворог хоче взяти Часів Яр, аби показати своє досягнення у захоплені такого населеного пункту. Однак точаться дуже жорсткі бої, противник зазнає втрат, але не полишає такого наміру", - резюмував Олег Калашніков.
- 10 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області
- 11 лютого у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
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