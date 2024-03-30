Ворог розпочав хвилю примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти планують мобілізувати чоловіків 1994-2006 років народження.

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, міністерство внутрішніх справ "ЛНР" отримало наказ вживати усіх необхідних заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження громадян, які не з’являються до військкоматів.