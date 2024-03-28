На ТОТ Запорізької області росіяни повноцінно розпочали мобілізаційний облік, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у коментарі Суспільному.

Він зазначив, що під час кожного звернення мешканців ТОТ до будь-якого державного органу окупанти вручають їм повістки, а потім - ставлять на військовий облік.

"Військомати відкрити в усіх районах і вони відкриті вже майже півроку як. Росіяни масово проводять переоблік всіх військовозобов’язаних на ТОТ. Під час кожного звернення наших мешканців до будь-якого державного органу, вони їм вручають повістку, ставлять на військовий облік", - розповів Федоров.

Очільник Запорізької ОВА водночас зауважив, що мобілізаційний облік на ТОТ росіяни розпочали повноцінно.

"Ми сьогодні не можемо сказати, що розпочата масштабна мобілізація, але ми точно можемо сказати, що мобілізаційний облік розпочато повноцінно", - уточнив він.