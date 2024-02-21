Росіяни на ТОТ Запоріжжя беруть на військовий облік хлопців 16-17 років, - голова ОВА Федоров

Про це він розповів у Telegram.

Зазначив, що особливу увагу ворог приділяє молоді - формують "облікові справи для воєнкоматів на хлопців 16-17 років".

Отримати чи змінити паспорт без військового квитка неможливо - виключно "через воєнкомат".

Також без воєнного квитка не можна влаштуватися на роботу.

"Росіяни формують списки військовозобов’язаних та закликають їх іти воювати проти Батьківщини вже зараз", - написав Федоров.