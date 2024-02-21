Росіяни на ТОТ Запоріжжя беруть на військовий облік хлопців 16-17 років, - голова ОВА Федоров
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, як окупанти ставлять на військовий облік українців на тимчасово захоплених територіях
Про це він розповів у Telegram.
Зазначив, що особливу увагу ворог приділяє молоді - формують "облікові справи для воєнкоматів на хлопців 16-17 років".
Отримати чи змінити паспорт без військового квитка неможливо - виключно "через воєнкомат".
Також без воєнного квитка не можна влаштуватися на роботу.
"Росіяни формують списки військовозобов’язаних та закликають їх іти воювати проти Батьківщини вже зараз", - написав Федоров.
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