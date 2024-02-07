На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупована територія Херсонщини перетворюється у сталінський режим Радянського Союзу. Там окупанти оголосили про створення патріотичного табору, який буде розташовано в Скадовському районі у Хорлах. Це півострів, куди загарбники планують звозити дітей з усієї Херсонщини", - зауважив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, росіяни не приховують, що створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини".

"Тобто окупанти з дитинства навчають українських дітей воювати проти українців. Ці табори, як і "Юнармія", яку росіяни створюють у школах тимчасово окупованої Херсонщини, є підготовкою воєнізації дітей", - наголосив Хлань.