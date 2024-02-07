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На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань

7 лютого, 2024 середа
08:37
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупована територія Херсонщини перетворюється у сталінський режим Радянського Союзу. Там окупанти оголосили про створення патріотичного табору, який буде розташовано в Скадовському районі у Хорлах. Це півострів, куди загарбники планують звозити дітей з усієї Херсонщини", - зауважив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, росіяни не приховують, що створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини".

"Тобто окупанти з дитинства навчають українських дітей воювати проти українців. Ці табори, як і "Юнармія", яку росіяни створюють у школах тимчасово окупованої Херсонщини, є підготовкою воєнізації дітей", - наголосив Хлань.

  • 5 лютого Служба безпеки України повідомила про заочну підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області.
Теги:
Новини
Росія
Херсонщина
окуповані території
пропаганда
геноцид українців
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