На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини"
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Окупована територія Херсонщини перетворюється у сталінський режим Радянського Союзу. Там окупанти оголосили про створення патріотичного табору, який буде розташовано в Скадовському районі у Хорлах. Це півострів, куди загарбники планують звозити дітей з усієї Херсонщини", - зауважив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради, росіяни не приховують, що створюють табір виховання "майбутніх воїнів Херсонщини".
"Тобто окупанти з дитинства навчають українських дітей воювати проти українців. Ці табори, як і "Юнармія", яку росіяни створюють у школах тимчасово окупованої Херсонщини, є підготовкою воєнізації дітей", - наголосив Хлань.
- 5 лютого Служба безпеки України повідомила про заочну підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області.
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