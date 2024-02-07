У Мелітополі росіяни планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки", - Федоров
Росіяни продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Так, у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки"
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, там дітей навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою та розбиратися в засобах, які необхідні для відновлення боєздатності в разі поранення.
Також вони матимуть опанувати стройову підготовку та роботу з БПЛА і "обов'язково брати участь у пропагандистських заходах".
"Юнармія - це сучасний "путінюгенд" молодіжна мілітаризована організація, яка працює під крилом мінубивства РФ, контролюється особисто Путіним та вирощує нове гарматне м’ясо для Росії", - написав Федоров.
- 1 лютого Іван Федоров розповів, що росіяни на ТОТ збільшать терор місцевих перед псевдовиборами Путіна.
- 4 лютого повідомлялось, що окупанти планують ввести в школах на тимчасово окупованих територіях модуль із вивчення технологій, особливостей конструкцій та збирання БПЛА у військових цілях.
- 7 лютого стало відомо, що на ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України.
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