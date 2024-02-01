Федоров: росіяни збільшать терор в окупації перед псевдовиборами Путіна
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни на ТОТ збільшать терор місцевих перед псевдовиборами Путіна
Про це він написав у Telegram.
"Мешканцям ТОТ треба готуватися до терору - на найближчі півтора місяці окупанти включають режим посиленої фільтрації для підготовки чергового фарсу під назвою вибори", - написав Федоров.
Він зазначив, що на вулицях посилено перевірятимуть документи і телефони.
Також збільшиться кількість обшуків і безпідставних звинувачень у "тероризмі", щоб "показувати кремлівському начальству свою роботу".
"На людей литимуть ще більше пропаганди - в надії, що мешканці в ній захлинуться повірять в те, що "росія тут навсєгда". Загарбники називають це антитерористичними заходами, проте наші мешканці точно називають все своїми іменами: росія- країна-терорист, а окупанти - вбивці", - зазначив міський голова Мелітополя.
- 26 грудня повідомлялося, що окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на президентських виборах у РФ.
- 3 січня Федоров заявив, що Російська Федерація завезла у Запорізьку область кубанських "казаків".
- 11 січня стало відомо, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим.
- 31 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти почали реєструвати фейкових виборців на вибори президента РФ.
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