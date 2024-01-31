На ТОТ Запорізької області почали реєструвати фейкових виборців, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти почали реєструвати фейкових виборців на вибори президента РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначають, що йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах "гастролерів".
"Крім того, йде активна реєстрація "мертвих душ", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці. Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", - йдеться у повідомленні.
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