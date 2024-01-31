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На ТОТ Запорізької області почали реєструвати фейкових виборців, - Центр нацспротиву

31 січня, 2024 середа
15:43
Війна з Росією вибори до Держдуми

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти почали реєструвати фейкових виборців на вибори президента РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначають, що йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах "гастролерів".

"Крім того, йде активна реєстрація "мертвих душ", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці. Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", - йдеться у повідомленні. 

  • Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними. У них примушуватимуть брати участь жителів тимчасово окупованих територій України.
  • 18 січня стало відомо, що росіяни почали відправляти на тимчасово окуповані території України пропагандистів на тлі майбутніх виборів президента в РФ.
  • 29 січня центрвиборчком зареєстрував Володимира Путіна кандидатом у президенти Росії. У разі перемоги він обійме цю посаду вже вп'яте.
  • 29 січня повідомлялося, що росіяни перед "виборами" направили додаткові сили росгвардії на тимчасово окуповані території України, щоб примушувати українців голосувати за президента РФ Володимира Путіна.

Теги:
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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2024, середа
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