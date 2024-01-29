Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Путіна зареєстрували кандидатом у президенти РФ

Путіна зареєстрували кандидатом у президенти РФ

29 січня, 2024 понедiлок
11:47
Світ Путін

Центрвиборчком 29 січня зареєстрував Володимира Путіна кандидатом у президенти Росії. У разі перемоги він обійме цю посаду вже вп'яте

Про це пише РБК.

Зазначається, що з 60 тис. підписів за висування Путіна, перевірених комісією, недійсними визнали 91, це 0,15% від загальної кількості. Загалом штаб здав 315 тис. підписів — граничну кількість, необхідну самовисуванцю.

Довіреними особами Путіна стали актор Сергій Безруков, джазмен Ігор Бутман, співак Shaman (Ярослав Дронов), режисер Микита Міхалков, ректор МДУ Віктор Садовничий та інші, усього 346 осіб.

У виборах візьмуть участь також лідер ЛДПР Леонід Слуцький, віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков, член КПРФ та голова комітету держдуми з розвитку Далекого Сходу та Арктики Микола Харитонов, вони вже отримали посвідчення кандидатів. Від партії "Громадянська ініціатива" висунутий муніципальний депутат Борис Надєждін.

Нагадаємо, що поправками до конституції РФ, ухваленими у 2020 році, президентські терміни Путіна були "обнулені", що дало йому право переобратися у 2024 та 2030 роках. У разі перемоги це буде п'ятий президентський термін Путіна та третій поспіль.

  • Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними. У них примушуватимуть брати участь жителів тимчасово окупованих територій України.
Теги:
Росія
Володимир Путін
вибори в Росії
Читайте також:
Британія, британські військові
27 січня, 2024 субота
Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники
Північна Корея
26 січня, 2024 п'ятниця
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
на фото Володимир Зеленський
29 січня, 2024 понедiлок
Це питання справедливості, - Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
12:04
OPINION
Юрій Богданов
Про план війни реальний і вигаданий
12:02
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Директором Агенції оборонних закупівель призначили екскерівницю ланцюгів постачань Укренерго Безрукову
11:53
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
11:37
На фото: "Порцелянова війна"
Українсько-американський фільм про митців на війні отримав Гран-прі на "Санденс"
11:30
Укрпошта випустить марку до свого 30-річчя
Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам
11:22
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії знеструмлено 346 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 29 січня
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Корупція на закупівлі снарядів, декларація Зеленського, та чому зникають надії на перемогу. Акценти світових ЗМІ 29 січня
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог починає використовувати найбільш застарілі запаси гармат, - Згурець
10:54
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс: єдиний спосіб зупинити Путіна - виграти війну в Україні
10:47
Оновлено
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
10:34
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Всі готові платити податки, але розуміючи, що ці податки витрачаються чесно і не корупційно
10:33
Огляд
Юрген Клопп
Відставки Клоппа і Хаві та кінець панування Джоковича. Головні новини світового спорту за тиждень
10:24
Володимир Зеленський
"Просто гуляти нема можливості": Зеленський поділився, де і коли займається спортом
10:23
Зеленський
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:07
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Зеленський: Сильні країни не зробили майже нічого, щоб в Україні не було повномасштабної війни
10:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Твердження про те, що Путін хоче перемовин, алогічне
10:00
День пам'яті Героїв Крут
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: факти та історія
09:59
Володимир Зеленський
"Мені здається, це справедливо": Зеленський розповів, чи святкує день народження
09:51
Ексклюзив
Бібліотека
Професорка славістики університету Райса Ева Томпсон розповіла, як збільшити інтерес світу до української літератури
09:48
Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Змієносець
Hubble зафіксував водяну пару в атмосфері найменшої із відкритих екзопланет
09:42
Бєлгород вибух
У Білгородській області російські літаки впустили дві авіабомби, - росЗМІ
09:25
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, як затримка допомоги США Україні може вплинути на ЄС
09:23
на фото Володимир Зеленський
Це питання справедливості, - Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
09:00
Ексклюзив
Сухопутні війська ЗСУ
Табаївку на Куп'янщині ворог не захопив, там тривають бої, - речник Сухопутних військ Фітьо
08:51
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японія відновила зв’язок із місячним зондом
08:39
Володимир Зеленський
"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки застосування сили до військовозобов'язаних з боку ТЦК
08:18
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог рекордно активізував використання FPV-дронів на півдні, - Гуменюк
08:06
Інфографіка
ЗСУ
За добу Сили оборони знищили 1 крилату ракету, 10 танків та понад тисячу окупантів, - Генштаб
08:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому влада тицяє пальцем у небо
07:57
Оновлено
ППО ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони
07:39
Дональд Трамп
В Іллінойсі розглянуть виключення Трампа з праймеріз республіканців
07:34
Огляд
FlyEye
Що таке FlyEye: дрон-невидимка, який у 5 разів підвищує ефективність артилерії
07:18
Іран
Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників
06:45
Джо Байден
Білий дім розглядає можливість удару по Ірану, - Bloomberg
06:32
Китай розмістив бойові кораблі довкола Тайваню, - ЗМІ
05:52
Єнс Столтенберг
"Гарна справа": Столтенберг висловився щодо повноцінного членства України в НАТО
05:27
Євроcoюз ЄС
Якщо заблокують допомогу Україні: ЄС готує план проти економіки Угорщини, - FT
00:57
Оновлено
збитий "Шахед"
Ворог атакував Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі
00:31
Пожежа на Житомирщині
На Житомирщині сталася пожежа у приватному будинку: загинули дві дитини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV