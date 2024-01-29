Путіна зареєстрували кандидатом у президенти РФ

Про це пише РБК.

Зазначається, що з 60 тис. підписів за висування Путіна, перевірених комісією, недійсними визнали 91, це 0,15% від загальної кількості. Загалом штаб здав 315 тис. підписів — граничну кількість, необхідну самовисуванцю.

Довіреними особами Путіна стали актор Сергій Безруков, джазмен Ігор Бутман, співак Shaman (Ярослав Дронов), режисер Микита Міхалков, ректор МДУ Віктор Садовничий та інші, усього 346 осіб.

У виборах візьмуть участь також лідер ЛДПР Леонід Слуцький, віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков, член КПРФ та голова комітету держдуми з розвитку Далекого Сходу та Арктики Микола Харитонов, вони вже отримали посвідчення кандидатів. Від партії "Громадянська ініціатива" висунутий муніципальний депутат Борис Надєждін.

Нагадаємо, що поправками до конституції РФ, ухваленими у 2020 році, президентські терміни Путіна були "обнулені", що дало йому право переобратися у 2024 та 2030 роках. У разі перемоги це буде п'ятий президентський термін Путіна та третій поспіль.