Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ 71-річному Путіну на виборах підігруватиме 75-річний кандидат від комуністів, що обіцяє його не критикувати

71-річному Путіну на виборах підігруватиме 75-річний кандидат від комуністів, що обіцяє його не критикувати

23 грудня, 2023 субота
19:25
Світ Микола Харитонов, КПРФ

Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) на своєму з'їзді у підмосковному оздоровчому комплексі "Снігурі", що відбувся сьогодні, 23 грудня 2023 року, висунула кандидатом в президенти країни-агресора депутата Держдуми Миколу Харитонова

Про це розповідається на офіційному сайті КПРФ.

Харитонову 75 років. Тоді як чинний керівник РФ Володимир Путін має 71 рік. Вони вже зустрічалися на президентських виборах 2004 року.

За словами Миколи Харитонова, попереду у нього "непроста боротьба".

Разом з тим, як передає російська державна інформаційно-пропагандистська агенція ТАСС, критикувати Путіна кандидат від комуністів не збирається.

Читайте такожВибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін

"Я за що критикуватиму? Він (Путін - ред.) відповідає за свій цикл роботи. Навіщо я критикуватиму? Я, по-перше, не з таких людей, щоб критикувати колег. Кожна людина відповідає за свою роботу, тому виборці оцінять підсумки роботи і мої, та інших претендентів, зокрема Володимира Путіна", - зазначив Харитонов.

"Я чудово розумію наскільки важкою є ноша бути президентом Російської Федерації і відповідальною", - додав висуванець у президенти Росії від КПРФ.

Російська Компартія, нагадаємо, підтримує війну проти України.

Як комуністи стабільно займають II місце на так званих президентських виборах РФ

Починаючи з голосування 1996 року, кандидат від КПРФ постійно посідає друге місце на "виборах" президента Росії. У більшості випадків цю роль виконував незмінний голова Компартії Росії Геннадій Зюганов, якому цього літа виповнилося 79 років:

1996 рік - Борис Єльцин (53,82%), Геннадій Зюганов (40,31%),

2000 рік - Володимир Путін (52,94%), Геннадій Зюганов (29,21%),

2004 рік - Володимир Путін (71,31%), Микола Харитонов (13,69%).

2008 рік - Дмитро Медведєв (70,28%), Геннадій Зюганов (17,72%).

2012 рік (вперше йде на обрання на 6-річний термін) - Володимир Путін (63,60%), Геннадій Зюганов (17,18%).

2018 рік - Володимир Путін (76,69%), представник КПРФ, голова агропідприємства з вирощення полуниці Микола Грудінін (11,77%).

Згідно із відкритими даними, після триденних виборів 15-17 березня 2024 року ЦВК РФ заявить про не менше 80% голосів за Путіна.

  • Як вже повідомлялося, 23 грудня ЦІК РФ попередньо відмовила у реєстрації антивоєнній претендентці на посаду глави російської держави Катерині Дунцовій.
вибори
Володимир Путін
комуністи
вибори президента
вибори в Росії
Читайте також:
ГУР
22 грудня, 2023 п'ятниця
У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік
ЗСУ
23 грудня, 2023 субота
Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту, - NYT
Сергій Лавров
22 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров вважає, що Росія не руйнує культурне надбання України: добірка фейків і маніпуляцій за 22 грудня
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 грудня
19:15
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Протягом доби на фронті відбулось 57 боєзіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
18:53
Яванські скати оголошено вимерлими через вплив людської діяльності, - Міжнародний союз охорони природи
18:21
Найбільший тризуб з дідухів
Воїн-десантник у Києві створив найбільший в Україні тризуб з дідухів: рекорд зафіксують на Різдво
18:15
Дональд Трамп
ФБР розслідуватиме погрози Трампа у бік суддів після відсторонення його від виборів
18:01
OPINION
Богдан Данилишин
Найвищі показники зростання — в аграріїв, але попит падає
18:00
Огляд
родина дивиться кіно, телевізор
ТОП-3 фільмів з карколомними сюжетами. Нудьгувати не доведеться
17:45
енергетики
Росіяни вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК: поранено 5 енергетиків
17:41
Огляд
Збірна України, футзал
Мудрик - герой "Челсі", наші футзалісти "б'ють" поляків, а УАФ карає за недержавну мову: головні новини спорту за тиждень
17:32
Ексклюзив
Деніел Фрід
Ми повинні використати заморожені $300 млрд російських активів, щоб допомогти Україні, - екскоординатор Держдепу США Фрід
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 грудня: скільки коштують долар та євро
17:26
переговори України з Росією
Путін не проти перемовин, але не готовий поступатися загарбаними територіями України, - New York Times
17:20
Оновлено
Намагався розікрасти майже 1,5 млрд грн на боєприпасах: високопосадовцю Міноборони обрали запобіжний захід
17:05
декрет, материнство, пологи
У США жінка народила двічі за два дні: вона має рідкісну вроджену аномалію - подвійну матку
17:01
Ексклюзив
газ, ГТС
В Асоціації "Нафта та Газ України" розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України
17:00
Ексклюзив
Зустріч Зеленського та Путіна
Зеленський не виправдав сподівань Путіна, - Фейгін
16:50
безпілотник, дрон
Росія атакувала Херсонщину з безпілотника: загинув літній чоловік
16:50
FPV-дрон KH-S7
Росіяни з літа випереджають нас у використанні FPV-дронів, - начальник служби авіації та ППО Третьої штурмової бригади Самовар
16:37
сектор Газа
Гутерреш розповів, що у секторі Гази загинуло 136 співробітників ООН
16:15
Садік Хан, мер Лондона
Мер Лондона підтримав передачу Україні транспортних засобів, які підлягали утилізації
16:07
OPINION
Петро Олещук
Трампу заборонили балотуватися у президенти в Колорадо: що з цим не так?
15:52
криптовалюта
У Нігерії скасували заборону на торгівлю криптовалютою
15:49
Дитячі експреси
Укрзалізниця запустила дитячі різдвяні експреси у Києві та Львові
15:40
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій Росії
15:27
податки
Намагаються "вичавити" з окупації якомога більше: РФ на ТОТ оподатковує транспорт та майно
15:18
Першим переклав "Гобіта", "Володаря перстнів", "Улісса": в Ірпені помер Олександр Мокровольський
14:58
Військова повістка
Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть також і тим, хто закордоном
14:54
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів після нічних атак
14:49
Блаженніший Святослав
Попри декларацію Папи Римського: в УГКЦ заявили, що не благословлятимуть одностатеві пари
14:38
різдвяний стіл
Вчені з Австралії пояснили, як не набрати вагу за Різдвяні свята
14:28
Білорусь військові навчання
Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня
14:14
У Києві демонтували пам'ятник
У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
14:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Свого часу конгрес завадив Рузвельту у боротьбі з Гітлером, тож Трамп представляє цю погану традицію, - екскоординатор Держдепу США Фрід
14:09
ніж
Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів
14:07
Іловайськ
У тимчасово окупованому Іловайську палає нафтосховище
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Вибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін
13:40
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
13:34
Різдво у Криворівні
На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко
13:34
Катерина Дунцова
ЦВК Росії не дозволила Катерині Дунцовій реєстрацію кандидаткою в президенти. Вона просить висунути її від "Яблука"
13:14
сузір'я ялинка
Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV