71-річному Путіну на виборах підігруватиме 75-річний кандидат від комуністів, що обіцяє його не критикувати

Про це розповідається на офіційному сайті КПРФ.

Харитонову 75 років. Тоді як чинний керівник РФ Володимир Путін має 71 рік. Вони вже зустрічалися на президентських виборах 2004 року.

За словами Миколи Харитонова, попереду у нього "непроста боротьба".

Разом з тим, як передає російська державна інформаційно-пропагандистська агенція ТАСС, критикувати Путіна кандидат від комуністів не збирається.

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"Я за що критикуватиму? Він (Путін - ред.) відповідає за свій цикл роботи. Навіщо я критикуватиму? Я, по-перше, не з таких людей, щоб критикувати колег. Кожна людина відповідає за свою роботу, тому виборці оцінять підсумки роботи і мої, та інших претендентів, зокрема Володимира Путіна", - зазначив Харитонов.

"Я чудово розумію наскільки важкою є ноша бути президентом Російської Федерації і відповідальною", - додав висуванець у президенти Росії від КПРФ.

Російська Компартія, нагадаємо, підтримує війну проти України.

Як комуністи стабільно займають II місце на так званих президентських виборах РФ

Починаючи з голосування 1996 року, кандидат від КПРФ постійно посідає друге місце на "виборах" президента Росії. У більшості випадків цю роль виконував незмінний голова Компартії Росії Геннадій Зюганов, якому цього літа виповнилося 79 років:

1996 рік - Борис Єльцин (53,82%), Геннадій Зюганов (40,31%),

2000 рік - Володимир Путін (52,94%), Геннадій Зюганов (29,21%),

2004 рік - Володимир Путін (71,31%), Микола Харитонов (13,69%).

2008 рік - Дмитро Медведєв (70,28%), Геннадій Зюганов (17,72%).

2012 рік (вперше йде на обрання на 6-річний термін) - Володимир Путін (63,60%), Геннадій Зюганов (17,18%).

2018 рік - Володимир Путін (76,69%), представник КПРФ, голова агропідприємства з вирощення полуниці Микола Грудінін (11,77%).

Згідно із відкритими даними, після триденних виборів 15-17 березня 2024 року ЦВК РФ заявить про не менше 80% голосів за Путіна.