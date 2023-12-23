Вибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін

Таку думку він вислови в етері Еспресо.

"Щодо стратегії України, то їй важливо продемонструвати якісь успіхи, щоби дати Заходу можливість у внутрішніх питаннях спиратися на ресурси перемоги. На Заході це дуже важливо, особливо в США: хоч маленький, але успіх, адже все недаремно. Це не обов’язково успіхи на фронтах чи конвертація зброї та фінансів у воєнну перемогу - це поки що все відносно. Але в будь-якому разі те, що робить Україна сьогодні, - це максимум можливого. Це треба розуміти. Якщо вдасться зірвати вибори й продовжувати якісь дії щодо Росії, її території, це було б великою підмогою в різних питаннях, попри невдоволення Заходу. Якщо не виникне головний біль усередині Росії, який може статися від рейдів на Бєлгород, оперативних дій українських спецслужб, то в Кремля жодного клопоту, нервувати нема з чого", - пояснив Фейгін.

На думку Фейгіна, війна має поступово перейти на територію Росії, щоб кожен росіянин відчував її наслідки. Також, як зауважив політик, президентські вибори в Росії мають визнати нелегітимними.



"Фронт десь далеко, Путіну це не дошкуляє. Все-таки треба застосовувати практику закидання війни у РФ, щоб там населення теж відчувало безпосередньо проблеми, і не лише ті, в кого родичів убивають чи сам мобілізований. Ця тактика важлива. А також так звані вибори 17 березня: треба добиватися їхньої делегітимації. Потрібно, щоб Захід сказав своє слово, що вони не визнають Путіна обраним президентом - він воєнний злочинець, його переслідує Міжнародний кримінальний суд. Це означає, що якщо він нелегітимний президент, то треба їх викинути з усіх організацій, аж до ООН, в яких представництво Росія здійснює як країна-засновник з правом вето", - зауважив Фейгін.