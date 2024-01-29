РФ відправила Росгвардію на ТОТ, щоб примушувати українців голосувати за Путіна, - Спротив

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни направили додаткові сили Росгвардії на ТОТ. В ході підготовки до “виборів” на тимчасово окупованих територіях росіяни направили в захоплені регіони додаткові сили Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики мають забезпечити безпеку колаборантам з "виборчих дільниць", а також для обходу українців під час "волевиявлення". У Спротиві наголошують, що росіянам важливо штучно створювати явку на псевдовиборах, тому вони дозволили голосувати за місцем проживання.

"Таким чином, поліцаї будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора Володимира Путіна, а також охороняти зрадників", - додають у Центрі.