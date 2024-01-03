РФ відправила на Мелітопольський напрямок кубанських "казаків", - Федоров

Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що бойовики загону БАРС-11 "воюють" найбільше в прифронтових селах, а також "ходять у папахах і в найкращих традиціях російської армії віджимають у мешканців житло та речі".

Водночас очільник Мелітополя додав, що вони можуть знищувати особисте майно просто так - задля розваги.

"Звідки б не завезли до нас "визволителів" - вкотре замість навіяного пропагандою "ми разом" - суцільні грабежі та знущання з наших людей в окупації", - підсумував Федоров.