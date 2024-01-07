Ворог вдарив по середмістю Херсона: двоє людей загинуло, ще двоє поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

"Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік", - зазначили в адміністрації.

Його було ушпиталено.

Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що обстріл стався близько 9 години ранку. Чоловіка врятувати не вдалось, оскільки він отримав поранення несумісні з життям.

"Близько години тому він отримав поранення. Був ушпиталений, медики намагались врятувати чоловіка, але ушкодження виявились несумісні з життям", - пояснив він.

Мрочко додав, що сьогодні росіяни декілька разів обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"До лікарні з діагнозом вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки доправлено пораненого - чоловіка 1957 року народження", - написав начальник МВА.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що внаслідок росіяни поцілили у приватний будинок.

"Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії. Одна з мішеней терористів – житловий будинок в обласному центрі", - зазначив він.

Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка – поранена.