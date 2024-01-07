Ворог вдарив по середмістю Херсона: двоє людей загинуло, ще двоє поранені
Уранці, 7 січня, росіяни вдарили по центру Херсона. Дві людини загинуло, а ще дві поранені, одна з них отримала осколкове поранення та була ушпиталена
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
"Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік", - зазначили в адміністрації.
Його було ушпиталено.
Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що обстріл стався близько 9 години ранку. Чоловіка врятувати не вдалось, оскільки він отримав поранення несумісні з життям.
"Близько години тому він отримав поранення. Був ушпиталений, медики намагались врятувати чоловіка, але ушкодження виявились несумісні з життям", - пояснив він.
Мрочко додав, що сьогодні росіяни декілька разів обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
"До лікарні з діагнозом вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки доправлено пораненого - чоловіка 1957 року народження", - написав начальник МВА.
Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що внаслідок росіяни поцілили у приватний будинок.
"Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії. Одна з мішеней терористів – житловий будинок в обласному центрі", - зазначив він.
Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка – поранена.
- У п'ятницю, 5 січня, Сили оборони України на лівобережжі Херсонщини знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М".
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