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Ворог збільшив активність авіації біля прикордоння Сумщини: ситуація на всіх напрямках фронту

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2024 середа
17:36
Війна з Росією ракета "Довгий Нептун"

Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Біля прикордоння Сумської області росіяни збільшили активність авіації та скинули близько 30 керованих авіабомб

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Поточна доба характеризується збільшенням активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області - на цей час ворог вже скинув близько тридцяти керованих авіабомб. Бив, зокрема, по районах Біловодів, Кияниці, Журавки та низці інших сіл і селищ.

Також від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти на півночі України. Серед них - Бачівськ, Товстодубове, Кучерівка, Нова Гута, Ромашкове і Покровка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили дві атаки на оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Тихого і в районі Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог провів два безуспішних штурми, неподалік Петропавліви та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів. Наразі чотири з них продовжуються у районі Невського та у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог чотири рази намагався просунутись у районах Верхньокам’янського та Переїзного. Наші воїни три штурми відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки армійської авіації, здійснили одну невдалу штурмову дію поблизу Часового Яру. Ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував у районах Торецька, Північного і Нью-Йорка. Два боєзіткнення продовжуються. Ворог шість разів бомбардував Торецьк і двічі бив НАРами по Нью-йорку і Курдюмівці.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Гродівка, Желанне, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку противник чотири рази атакував поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Бив некерованими авіаракетами. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону - безуспішно атакували з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Втім, били по районах Лобкового, П’ятихаток і Новоандріївки НАРами - випустили понад півсотні ракет.

На Придніпровському напрямку - відбито одну атаку ворога.

  • Протягом минулої доби, 6 серпня, на російсько-українському фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступав на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Торецьк
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