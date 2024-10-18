Ворог здебільшого використовує м'ясні штурми: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог знищує будівлі, тобто така в них зараз тактика. Це робиться КАБами та іншими артилерійськими засобами. Наразі ситуація дуже напружена. Ворог тисне, щоб вийти до лівого берега річки Оскіл. Наше завдання - разом з іншими бригадами завдати максимального ураження окупантам. Усе, що рухається в наш бік, знищується", - наголосив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, на Куп'янському напрямку понад два тижні тому відбулася ворожа атака 50 одиницями техніки, 40 було знищено.

"Ворог хотів одним днем просунутися на 2,5 кілометра та вийти до лівого берега бронетанковою атакою. Але вони не врахували кількість наших БПЛА, людей і техніку на лініях оборони. У результаті їхня техніка була знищена. Тому росіяни здебільшого використовують м'ясні штурми. На жаль, це інколи буває ефективно", - зауважив Маляревич.