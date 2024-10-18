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Головна Війна з Росією Ворог здебільшого використовує м'ясні штурми: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
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Ворог здебільшого використовує м'ясні штурми: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок

Оксана Ліховід
18 жовтня, 2024 п'ятниця
10:45
Війна з Росією Карта бойових дій за 9-16 жовтня

Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, зазначив, що ворог тисне, намагаючись вийти до лівого берега річки Оскіл

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог знищує будівлі, тобто така в них зараз тактика. Це робиться КАБами та іншими артилерійськими засобами. Наразі ситуація дуже напружена. Ворог тисне, щоб вийти до лівого берега річки Оскіл. Наше завдання - разом з іншими бригадами завдати максимального ураження окупантам. Усе, що рухається в наш бік, знищується", - наголосив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, на Куп'янському напрямку понад два тижні тому відбулася ворожа атака 50 одиницями техніки, 40 було знищено.

"Ворог хотів одним днем просунутися на 2,5 кілометра та вийти до лівого берега бронетанковою атакою. Але вони не врахували кількість наших БПЛА, людей і техніку на лініях оборони. У результаті їхня техніка була знищена. Тому росіяни здебільшого використовують м'ясні штурми. На жаль, це інколи буває ефективно", - зауважив Маляревич.

  • Протягом минулої доби, 17 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 210 бойових зіткнень.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
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