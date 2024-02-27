Ворогу не вдається перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку, - офіцер НГУ Назаренко

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою. Ворог продовжує застосовувати певну тактику, якою намагається просуватись. На щастя, поки що ворогу не вдається перехопити ініціативу на цьому напрямку. Окупанти зазнають великих втрат. Також росіяни застосовують тактику малих груп з підтримкою артилерії. Протягом останнього тижня окупанти значно посилили артилерійські обстріли наших позицій", - розповів Назаренко

За словами Назаренка, окупанти проводять активні штурмові дії у всіх напрямках навколо Бахмута.

"Росіяни значно посилили розвідку в небі, використовуючи БПЛА різного типу. Тому тиск противника на наші позиції залишається максимально напруженим. Щобільше, окупанти не тільки проводять наступальні дії західніше Бахмута, але на південь та північ від міста. Зокрема, ворог намагається просуватись у бік Кліщіївки. Не менш активна ділянка біля Білогорівки та Виїмки", - додав він.