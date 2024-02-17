Ворогу висадитися на правий берег Дніпра нереально: Гуменюк про лінії оборони на Херсонщині
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що оборонні споруди на Херсонщині облаштовані на досить високому рівні
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"У нашій зоні відповідальності, скажу відверто, друга лінія оборони вибудована природним ландшафтом так, що вона все одно була облаштована. Якраз її облаштування та її наявність весь час бентежили зокрема і самих херсонців, тому що у нашому випадку друга лінія оборони це вже правий берег Дніпра. Наші сили на лівому березі мають плацдарм, постійно відбуваються зіткнення з окупаційними військами, тобто перша лінія оборони саме там", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, друга лінія оборони, яка розташована на правому березі Дніпра, облаштована доброчесно, глибоко та ґрунтовно.
"І розуміння того, що природою продиктовано підвищення другої лінії оборони над лівим берегом, це також додаткові захисні споруди. Висадитися ворогу на правий берег Дніпра фактично нереально, тому що сама річка Дніпро – це лінія вогню, лінія потужної контрбатарейної роботи, де постійно відбувається влучання по надводних транспортних засобах. Тож облаштування оборонних споруд на Херсонщині є на досить високому рівні й лякає людей тим, що цей захист продовжує нарощуватися. Бо ворог і далі намагається просувати свої пропагандистські наративи про повернення у Херсон. Але адекватність бере своє, і розуміння того, що ми не тільки готові оборонятися, а й захищені природою, переважає", - підкреслила Наталя Гуменюк.
- 15 лютого у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.
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