ВПК, енергетика та причетні до депортації дітей з України: Боррель розповів про 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі мають згоду щодо 14-го санкційного пакету проти Росії, який буде спрямований на "підрив військових зусиль РФ проти України"
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"У нас є згода щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, потужного набору індивідуальних і секторальних заходів для підриву військових зусиль Росії проти України", - написав Боррель.
За його словами, обмеження спрямовані на російський військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, а також причетних до депортації українських дітей осіб.
Високий представник ЄС зауважив, що мета нових санкцій - "ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни".
"ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України", - підкреслив Боррель.
- 20 червня країни Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії попри те, що Німеччина гальмувала погодження нових заборон.
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