ВПК, енергетика та причетні до депортації дітей з України: Боррель розповів про 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"У нас є згода щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, потужного набору індивідуальних і секторальних заходів для підриву військових зусиль Росії проти України", - написав Боррель.

За його словами, обмеження спрямовані на російський військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, а також причетних до депортації українських дітей осіб.

Високий представник ЄС зауважив, що мета нових санкцій - "ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни".

"ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України", - підкреслив Боррель.