Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
Ексклюзив

Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"

Марина Клюєва
2 жовтня, 2025 четвер
09:42
Війна з Росією дрон ЗСУ

Росіяни постійно намагаються покращити свої позиції на Харківщині

Зміст

Про це розповів командир взводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" "Друїд" в етері Еспресо.

"Ми на Харківщині знаходимось вже достаточно довгий час. Ситуація така, що супротивник намагається покращити свої позиції, ми намагаємося виштовхувати його в бік кордону. То в принципі працюємо, скажімо так, в плановому режимі. Загалом нічого надприродного не відбувається, просто виконуємо свої задачі і намагаємося зірвати плани супротивника. Спроби пройти малими піхотними групами, знищувати наші позиції, артилерію, міномети, БПЛА, тобто праця по нашій, скажімо так, по другій лінії, спроби завести свою піхоту на наші позиції, підійти до піхоти нашої. І всі ці спроби ми стараємося якомога швидше, ефективніше відбивати", - сказав він.

Військовослужбовець зауважив, що війна все більше і більше переходить у режим віддаленого керування.

"Тобто відрізання логістики супротивнику, перехід на більшу кількість роботизованих систем, не лише дрони в небі і дрони на землі, дуже активний розвиток наземних роботизованих комплексів, перехід логістики на них, збільшення кількості, оптоволоконних дронів, FPV. Відповідно збільшення кількості точкових ударів, на які не впливають РЕБ-системи. Тобто загальна практика - це збільшення точності ударів саме дронами. Збільшення кількості задач саме для дронів різного формату. І зменшення, реальне зменшення ролі важкої броньованої техніки", - зазначив військовий. 

Командир взводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" також розповів про збір, який проводить взвод. Військові збирають гроші на постійні потреби: ремонт авто, інструменти та запчастини для ремонту дронів і додаткове обладнання для роботи. 

Підтримати взвод можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2801 7690. 

"Це збори, скажімо так, це наш "общак" на загальні потреби, тобто щодня це якийсь базовий ремонт машин, модифікація дронів, аби використовувати їх найбільш ефективно. Це просто докупівля певних розхідних матеріалів від буквально лопатей для дронів до додаткових посилених батарей, ремонт тих же генераторів і так далі. Тобто просто обслуговування підрозділу, яке відбувається буквально кожного дня. То це не закупівля певної одиниці товару, одноразово Це наша спроба покривати базові але щоденні потреби", - додав він.

 

Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Київ
+5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.14
    Продаж 48.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
10:31
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:09
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
07:39
G7
Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
07:30
Огляд
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
06:45
Ілон Маск
Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
06:15
Прапор США
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
05:50
Ґрета Тунберг
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
01:23
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
00:58
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський
00:19
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є постраждалі, серед яких – дитина
00:06
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання перебував конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
00:00
Ексклюзив
Розумний
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
2025, середа
1 жовтня
23:19
Ексклюзив
Чалий
Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий
22:43
Франція
Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
20:48
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:44
монети
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV