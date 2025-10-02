Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"

Про це розповів командир взводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" "Друїд" в етері Еспресо.

"Ми на Харківщині знаходимось вже достаточно довгий час. Ситуація така, що супротивник намагається покращити свої позиції, ми намагаємося виштовхувати його в бік кордону. То в принципі працюємо, скажімо так, в плановому режимі. Загалом нічого надприродного не відбувається, просто виконуємо свої задачі і намагаємося зірвати плани супротивника. Спроби пройти малими піхотними групами, знищувати наші позиції, артилерію, міномети, БПЛА, тобто праця по нашій, скажімо так, по другій лінії, спроби завести свою піхоту на наші позиції, підійти до піхоти нашої. І всі ці спроби ми стараємося якомога швидше, ефективніше відбивати", - сказав він.

Військовослужбовець зауважив, що війна все більше і більше переходить у режим віддаленого керування.

"Тобто відрізання логістики супротивнику, перехід на більшу кількість роботизованих систем, не лише дрони в небі і дрони на землі, дуже активний розвиток наземних роботизованих комплексів, перехід логістики на них, збільшення кількості, оптоволоконних дронів, FPV. Відповідно збільшення кількості точкових ударів, на які не впливають РЕБ-системи. Тобто загальна практика - це збільшення точності ударів саме дронами. Збільшення кількості задач саме для дронів різного формату. І зменшення, реальне зменшення ролі важкої броньованої техніки", - зазначив військовий.

Командир взводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" також розповів про збір, який проводить взвод. Військові збирають гроші на постійні потреби: ремонт авто, інструменти та запчастини для ремонту дронів і додаткове обладнання для роботи.

Підтримати взвод можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2801 7690.

"Це збори, скажімо так, це наш "общак" на загальні потреби, тобто щодня це якийсь базовий ремонт машин, модифікація дронів, аби використовувати їх найбільш ефективно. Це просто докупівля певних розхідних матеріалів від буквально лопатей для дронів до додаткових посилених батарей, ремонт тих же генераторів і так далі. Тобто просто обслуговування підрозділу, яке відбувається буквально кожного дня. То це не закупівля певної одиниці товару, одноразово Це наша спроба покривати базові але щоденні потреби", - додав він.