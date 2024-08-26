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WP: Україна на Курщині взяла в полон близько 250 російських військових

Євген Козярін
26 серпня, 2024 понедiлок
06:45
Війна з Росією Полонені, російська армія

Видання The Washington Post на основі відео і фотографій Курської операції заявило про полон щонайменше 247 російських солдатів

Зміст

Про це йдеться у статті видання.

За даними видання, більшість фото та відео зняті українськими військовими.  Також є матеріал знятий фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених. 

Деякі з полонених військових на відео назвали себе строковиками. Журналісти наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.

Видання додає, що відео і фото з полоненим продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість полонених значно вища.

  • Сили оборони України продовжують операцію в Курській області - військові взяли під контроль ще два населених пункти регіону.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
полонені
Військові новини
Курськ
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