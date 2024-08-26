WP: Україна на Курщині взяла в полон близько 250 російських військових

Про це йдеться у статті видання.

За даними видання, більшість фото та відео зняті українськими військовими. Також є матеріал знятий фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених.

Деякі з полонених військових на відео назвали себе строковиками. Журналісти наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.

Видання додає, що відео і фото з полоненим продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість полонених значно вища.