WP: Україна на Курщині взяла в полон близько 250 російських військових
Видання The Washington Post на основі відео і фотографій Курської операції заявило про полон щонайменше 247 російських солдатів
Про це йдеться у статті видання.
За даними видання, більшість фото та відео зняті українськими військовими. Також є матеріал знятий фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених.
Деякі з полонених військових на відео назвали себе строковиками. Журналісти наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.
Видання додає, що відео і фото з полоненим продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість полонених значно вища.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області - військові взяли під контроль ще два населених пункти регіону.
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