Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор
Ексклюзив

Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор

Віталій Бесараб
27 жовтня, 2025 понедiлок
13:08
Війна з Росією Володимир Путін

Після смерті Путіна, враховуючи вертикаль влади в Росії, виникне певний вакуум і цим Україна повинна скористатись

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.

"По-перше, ми не знаємо, що було б, якби Путін в наступні п'ять хвилин помер. Ми не знаємо, що відбудеться. Ми не знаємо, хто буде після нього. Ми не знаємо, що решта росіян зробить. Це те, що ми не знаємо. Історики не дуже гарно можуть передбачувати майбутнє. В найгіршому випадку можемо сказати, що вже бувало.Я дуже сподіваюся, що якщо Путін прямо зараз помре, то, враховуючи ту вертикальну систему, яка там була вибудована, буде певний момент вакууму. Це буде чи два тижні, чи дві години - я не знаю, але я сподіваюся, що в України є план на те, як скористатися цією можливістю. Є дещо таке, що пішло абсолютно неправильно в Російській Федерації. Володимир Рафєєнко говорив про антропологічну катастрофу російської культури. Дійсно, там є антропологічна катастрофа. Як ми це можемо продіагностувати - чи через Толстого, чи через Пушкіна? Чи це через те, що вони не визнають злочинів сталінізму, чи це брак демократії?", - пояснила Шор.

Історикиня зауважила, російське населення повинно взяти на себе відповідальність за всі злочини путінського режиму в Україні.

"Не можна провести контрольоване дослідження, не можна ізолювати всі ці фактори й вирахувати, в чому ж проблема. Та моя інтуїція історика і людини, яка працює над пам'яттю, дає змогу нагадати, що Сергій Лебедєв та інші зазначали, що є колективне невизнання злочинів радянського періоду, сталінізму, що потрібно подивитися у вічі цьому і зрозуміти, як це відбулося, і взяти відповідальність за те, щоб висловити правду про ці часи. Я думаю, що тут ключ до цієї антропологічної катастрофи, яка відбулася", - додала вона.

 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
