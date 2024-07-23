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Як проєкт "Спільна спрага" від "Моршинської" надихає рухатись уперед і допомагати країні

23 липня, 2024 вiвторок
13:19
Війна з Росією

У сучасних умовах стресу та хронічної втоми піклування про здоров'я набуває надзвичайної важливості

Зміст

Проєкт "Спільна спрага" від "Моршинської" — це більше, ніж просто ініціатива, це заклик для кожного з нас, щоб вийти на свіже повітря, рухатися, відновлюватися і робити добру справу водночас. 

Уявіть, що кожні 8000 кроків, які ви робите щодня, не тільки зміцнюють ваш імунітет, покращують роботу серцево-судинної системи та підвищують загальний тонус організму, але й перетворюються на 2 літри якісної питної води для тих, хто цього найбільше потребує. За три місяці роботи проєкту вже було передано на благодійні цілі додатково 69 887 літрів води "Моршинська"!

Інтерес до проєкту зростає щодня, адже, піклуючись про себе, в людей є можливість доєднатись до доброї справи. У квітні учасники "Спільної спраги" зробили 32 млн кроків, а в травні цей показник збільшився до вражаючих 53 млн кроків. Ініціативу від "Моршинської" підхопили й мережі спортзалів Hiitworks та "Формула краси", де за активну участь у челенджі клієнти ще й отримують безоплатні тренування.

У квітні благодійна вода була відправлена бойовим підрозділам ЗСУ на південному та Донецькому напрямках, а ще в госпіталі м. Ужгород, де поранені військові проходять лікування. Воду передавали через благодійні організації — БО "Київський міський благодійний фонд "Фудбенк", БФ "Розвиток країни", ГО ММО "Самерс". У травні ще 30 тис. літрів мінеральної води "Моршинська" передано для забезпечення військових частин і батальйонів на південному та Харківському напрямках через громадську організацію "Сильна духом Україна". А в червні мінеральну воду "Моршинська" передали БО "Мальтійська служба допомоги" для дитячого табору, де відпочивають діти, що втратили родину, діти-переселенці та вихованці інтернатів. Також воду відправили до підрозділів ЗСУ та ТрО, які беруть безпосередню участь у бойових діях, і дитячим будинкам через БО БФ "Довіра". 

Приєднатися до проєкту дуже просто! Завантажуйте безоплатний застосунок на сайті проєкту “Спільна спрага”, відстежуйте свої результати та не забувайте поповнювати свій гідробаланс із "Моршинською" під час прогулянок.

Долучайтесь до нашої ініціативи та слідкуйте за досягненнями "Спільної спраги". Кожні ваші 8000 кроків — це денний запас води для тих, хто її потребує найбільше.

Крокуй, допомагай та відновлюйся разом із "Моршинською"!

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
бізнес
ЗСУ
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