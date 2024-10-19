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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников

Віталій Бесараб
19 жовтня, 2024 субота
20:42
Війна з Росією Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Журналіст Віталій Портников вважає, що в разі перемоги на виборах Дональд Трамп може вимагати замінити президента України погодженою з ним кандидатурою

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не хочу, що ми з вами жили у світі ілюзій. Якщо Дональд Трамп стане президентом США, то він спробує зробити так, як буде вважати за потрібне. Всі ці наші розмови про те, що ми плюнемо на його розмови з Путіним і будемо воювати не звертаючи на це уваги, є до певної міри інфантилізмом. Нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб зупинити його наміри й нам не вдасться. Небезпека того, що все це закінчиться так, як про це домовляться Трамп та Путін дуже висока. І навіть більше. Якщо Трамп переможе, то я гарантую, що він буде вимагати заміни президента України. Він не буде телефонувати до Зеленського та переконувати його в чомусь. Трамп буде говорити про Зеленського, як про людину, яка допустила цю війну і що він має піти, а також він обовʼязково буде говорити, хто має виконувати обовʼязки президента", - вважає Портников.

Журналіст наголосив, що Трамп буде вимагати від української влади виконувати його домовленості з Путіним.

"Звісно він згадає і Верховну Раду. Зокрема, хто має бути Головою Верховної Ради, щоб ця людина погодилась на те, що вони там з Путіним підпишуть. Або ж вимагатиме провести фейкові вибори з погодженою з ним кандидатурою. І навіть за таких умов Путін не закінчить війну. Йому потрібно, щоб тут був хаос", - додав він.

  • 18 жовтня президент Володимири Зеленський зазначив, що результат президентських виборів у США матиме вирішальне значення для майбутнього України та її амбіцій щодо членства в НАТО

 


 

Теги:
Володимир Путін
президентські вибори
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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