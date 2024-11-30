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Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових

Ксенія Золотова
30 листопада, 2024 субота
12:05
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Японська компанія Cyberdyne передасть Україні 46 роботизованих костюмів, які допомагатимуть важкопораненим українським військовим відновлювати м’язові функції

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Про це повідомляє Kyodo.

Cyberdyne повідомила, що виграла замовлення на $2,4 млн на поставку 46 одиниць своєї серії роботизованих костюмів HAL у рамках проєкту японського урядового агентства з надання допомоги Україні у відновленні після російського вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року.

Костюми HAL (Hybrid Assistive Limb) мають надійти до медичного закладу в Києві до березня 2025 року та використовуватимуться для лікування людей із травмами спинного мозку та іншими м’язовими проблемами.

HAL призначені для покращення, підтримки та регенерації фізичних функцій користувача шляхом виявлення сигналів, що надсилаються від мозку до м’язів для ініціювання руху.

За допомогою датчиків, прикріплених до поверхні шкіри, костюм дозволяє користувачам легко ходити або підіймати важкі предмети навіть із сильно ослабленими м’язами, повідомляє Cyberdyne.

Компанія постачатиме продукцію виробнику електрообладнання Ogawa Seiki Co., який виграв тендер на постачання в Україну важкої техніки, а також реабілітаційного та медичного обладнання в рамках проєкту Японського агентства міжнародного співробітництва.

  • 27 листопада Україна отримала $235 млн від японського уряду в рамках проєктів Світового банку LEARN та RISE на підтримку освіти та приватного сектору.

 

Теги:
Новини
Медицина
Японія
військові
ЗСУ
допомога Україні
Світ про Україну
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