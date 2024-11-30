Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових

Про це повідомляє Kyodo.

Cyberdyne повідомила, що виграла замовлення на $2,4 млн на поставку 46 одиниць своєї серії роботизованих костюмів HAL у рамках проєкту японського урядового агентства з надання допомоги Україні у відновленні після російського вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року.

Костюми HAL (Hybrid Assistive Limb) мають надійти до медичного закладу в Києві до березня 2025 року та використовуватимуться для лікування людей із травмами спинного мозку та іншими м’язовими проблемами.

HAL призначені для покращення, підтримки та регенерації фізичних функцій користувача шляхом виявлення сигналів, що надсилаються від мозку до м’язів для ініціювання руху.

За допомогою датчиків, прикріплених до поверхні шкіри, костюм дозволяє користувачам легко ходити або підіймати важкі предмети навіть із сильно ослабленими м’язами, повідомляє Cyberdyne.

Компанія постачатиме продукцію виробнику електрообладнання Ogawa Seiki Co., який виграв тендер на постачання в Україну важкої техніки, а також реабілітаційного та медичного обладнання в рамках проєкту Японського агентства міжнародного співробітництва.