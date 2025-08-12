З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
У межах ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути маму з чотирма дітьми
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Так, з тимчасово окупованої території врятували матір і дітей віком 15, 12, 8 та півтора року. Родина зважилася на складний і небезпечний шлях.
Єрмак розповів, що сім'я жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.
Вперше за кілька років діти нарешті побачили свого тата. Тепер родина у безпеці.
- Також нещодавно на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13-річну дівчинку, яка жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення.
