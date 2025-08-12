З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, з тимчасово окупованої території врятували матір і дітей віком 15, 12, 8 та півтора року. Родина зважилася на складний і небезпечний шлях.

Єрмак розповів, що сім'я жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

Вперше за кілька років діти нарешті побачили свого тата. Тепер родина у безпеці.