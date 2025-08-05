Україна повернула з окупації 13-річну дівчинку
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13-річну дівчинку, яка жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення
Про це повідомила радниця керівника Офісу президента, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
"Ще одну українську дитину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. 13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала зв’язок", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що мама непокоїлася через небезпеку шляху, тому довгий час родина не виїжджала. Урешті було прийнято рішення, що дитину вивезуть з окупації першою. Зараз дівчинка перебуває на підконтрольній Україні території разом з бабусею та дідусем.
- На підконтрольну територію України вдалося повернути підлітка, який 3 роки прожив на тимчасово окупованій території та самостійно доглядав свою бабусю, яка потребувала меддопомоги.
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