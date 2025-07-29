На підконтрольну територію України повернули підлітка, який 3 роки провів в окупації й доглядав свою бабусю

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації. Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України", – написав він.

Три роки в окупації юнак самостійно доглядав свою бабусю без доступу до належної допомоги й необхідних ліків. Наразі їх повернули на підконтрольну територію України.

"І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою. Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі", – резюмував керівник ОП.