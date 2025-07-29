На підконтрольну територію України повернули підлітка, який 3 роки провів в окупації й доглядав свою бабусю
На підконтрольну територію України вдалося повернути підлітка, який 3 роки прожив на тимчасово окупованій території та самостійно доглядав свою бабусю, яка потребувала меддопомоги
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації. Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України", – написав він.
Три роки в окупації юнак самостійно доглядав свою бабусю без доступу до належної допомоги й необхідних ліків. Наразі їх повернули на підконтрольну територію України.
"І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою. Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі", – резюмував керівник ОП.
- 25 липня в рамках ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій, що жили під російським тиском.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе