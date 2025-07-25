"Тепер Україна - не секрет?": з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей

Про це повідомляє директорка ініціативи Дарія Зарівна у telegram-каналі.

Україні вдалося повернути з ТОТ ще одну групу дітей, зокрема 13-річну дівчинку, яку змушували відвідувати російську школу та забороняли розмовляти українською. Зазначається, що коли вона з батьком намагалися виїхати самостійно, її тата побили на блокпості.

Також повернули п'ятирічного хлопчика, якого мамі вдалося забрати з РФ лише після тривалої та складної боротьби. Серед повернутих також є старшокласник, який замкнувся в собі через пропагандистський тиск та заборони, втративши інтерес до навчання та спілкування.

"А сім’я семирічного хлопчика вирішила тікати після затримання батька на блокпості. Вже на вільній землі дитина вперше запитала: "Тепер Україна - не секрет?", - йдеться у повідомленні.