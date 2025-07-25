"Тепер Україна - не секрет?": з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей
У пʼятницю, 25 липня, в рамках ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій, що жили під російським тиском
Про це повідомляє директорка ініціативи Дарія Зарівна у telegram-каналі.
Україні вдалося повернути з ТОТ ще одну групу дітей, зокрема 13-річну дівчинку, яку змушували відвідувати російську школу та забороняли розмовляти українською. Зазначається, що коли вона з батьком намагалися виїхати самостійно, її тата побили на блокпості.
Також повернули п'ятирічного хлопчика, якого мамі вдалося забрати з РФ лише після тривалої та складної боротьби. Серед повернутих також є старшокласник, який замкнувся в собі через пропагандистський тиск та заборони, втративши інтерес до навчання та спілкування.
"А сім’я семирічного хлопчика вирішила тікати після затримання батька на блокпості. Вже на вільній землі дитина вперше запитала: "Тепер Україна - не секрет?", - йдеться у повідомленні.
- 19 липня завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана та підтримці Катару, в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA, ще 11 дітей повернулися до України з ТОТ та Росії.
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