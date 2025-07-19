Україна повернула ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен поділився двома зворушливими історіями повернення.

Мама з полону, донька з ТОТ

Мати 13-річної дівчинки була звільнена з російського полону ще у квітні 2023 року, тоді як сама дитина разом із бабусею залишалася на окупованій частині Донеччини. Завдяки тривалій і копіткій роботі українських служб дівчинка змогла повернутися й возз’єднатися з мамою — це їхня перша зустріч від початку повномасштабної війни.

П’ятеро дітей однієї родини

Ще один успішний випадок стосується родини з п’ятьма дітьми. Через позбавлення батьківських прав і евакуацію опікуна в Росію під час активних бойових дій, доля дітей тривалий час залишалася невідомою. Однак завдяки контакту з їхньою старшою сестрою в Україні вдалося організувати повернення, і родина знову разом.

Дмитро Лубінець наголосив, що ці повернення — результат багаторівневої та комплексної роботи, яка включає юридичний супровід, оформлення документів, психологічну допомогу та дипломатичні зусилля.

Загальна кількість дітей, яких вдалося повернути з моменту повномасштабного вторгнення, становить 1453. Серед нещодавно повернених наймолодшій дитині – 10 років, а найстаршій – 17.

"Вдячний незмінному партнеру — Державі Катар за сприяння у возз'єднанні родин! Це справді почесна та благородна місія!" — додав омбудсмен.