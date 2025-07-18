"Стали мішенню російських спецслужб": з ТОТ повернули групу українських дітей
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Найменшій дитині – 3 роки
Про це повідомили керівник ОП Андрій Єрмак і його радниця Дарія Зарівна.
"Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували", - написав Єрмак.
Своєю чергою Зарівна зазначила, що одного з хлопців переслідували через відмову вчитися в російській школі, а іншого – через те, що його батько й брат – українські військові.
"17-річного хлопця переслідували через відмову навчатися в російській школі — після доносу у ФСБ до їхнього дому прийшли з обшуком, а мамі погрожували позбавленням батьківських прав. Ще один підліток став ціллю окупантів через те, що його батько і брат — українські військові, внаслідок чого окупанти проводили обшуки у хлопця вдома, допитували його та погрожували", - розповіла посадовиця.
Також серед урятованих – трирічна дівчинка, яка зазнала утисків через мову.
"У цій групі також трирічна дівчинка, яка майже все життя провела в окупації. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців", - написала Зарівна.
- У липні в МЗС повідомили, що російські окупанти вивезли щонайменше 20 тис. українських дітей, 1,4 тис. з яких Києву вдалося повернути. Водночас на ТОТ живуть 1,6 млн дітей.
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