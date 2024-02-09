З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну застосувала 815 хіміних атак, 229 випадків було зафіксовано в січні цього року
Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ.
За весь час повномасштабної агресії РФ мобільні групи та інші підрозділи угруповання сил і засобів підтримки виявили 815 випадків застосування ворогом боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. За січень 2024 року було зафіксовано 229 таких фактів.
"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", - зауважили в повідомленні.
Акцентовано, що підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки (РХБ) для проведення аналізів відбирають проби ґрунту, рослинності та уламків боєприпасів.
Задокументовані факти застосування окупантами небезпечних хімічних речовин передають слідчим органам для проведення слідчих дій у рамках відкритого кримінального провадження.
- 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
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