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Війна з Росією: хроніка
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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак

9 лютого, 2024 п'ятниця
21:27
Війна з Росією хімічна атака

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну застосувала 815 хіміних атак, 229 випадків було зафіксовано в січні цього року

Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ.

За весь час повномасштабної агресії РФ мобільні групи та інші підрозділи угруповання сил і засобів підтримки виявили 815 випадків застосування ворогом боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. За січень 2024 року було зафіксовано 229 таких фактів.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", - зауважили в повідомленні.

Акцентовано, що підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки (РХБ) для проведення аналізів відбирають проби ґрунту, рослинності та уламків боєприпасів.

Задокументовані факти застосування окупантами небезпечних хімічних речовин передають слідчим органам для проведення слідчих дій у рамках відкритого кримінального провадження.

  • 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
хімічна зброя
окупанти
хімічна атака
воєнні злочини Росії
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