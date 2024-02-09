З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак

Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ.

За весь час повномасштабної агресії РФ мобільні групи та інші підрозділи угруповання сил і засобів підтримки виявили 815 випадків застосування ворогом боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. За січень 2024 року було зафіксовано 229 таких фактів.

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", - зауважили в повідомленні.

Акцентовано, що підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки (РХБ) для проведення аналізів відбирають проби ґрунту, рослинності та уламків боєприпасів.

Задокументовані факти застосування окупантами небезпечних хімічних речовин передають слідчим органам для проведення слідчих дій у рамках відкритого кримінального провадження.