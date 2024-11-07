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З початку року Міноборони законтрактувало понад 11 тис. засобів РЕБ на понад 6 млрд грн

Катерина Ганжа
7 листопада, 2024 четвер
13:26
Війна з Росією Міністерство оборони України

Від січня 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на постачання більш ніж 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість систем уже передали до ЗСУ

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Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

Зазначається, що лише у вересні - жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 мільярд гривень. 

"Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів. Або використовувати на позиціях для виявлення й подавлення каналів керування дронами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у відомстві, були закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

"Закупівля державою понад 11 000 засобів РЕБ від початку року дозволяє ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя наших військових. Більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони розповіли, що у випадку закупівлі засобів РЕБ за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дає змогу заощадити кошти та відповідає політиці Агенції оборонних закупівель щодо зменшення кількості посередників.

Директорка Агенції Марина Безрукова наголосила, що пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб ЗСУ. 

"Нещодавні контракти, укладені у вересні та жовтні на 1 мільярд гривень, передбачають оперативні поставки, частину з яких уже виконано", - додала Марина Безрукова.

  • З початку року Міноборони України та Мінцифри законтрактували 1,6 млн одиниць БПЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Військові новини
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