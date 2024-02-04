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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулось 59 боєзіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

4 лютого, 2024 неділя
19:00
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 4 лютого на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Баранівка, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Володимрівка, Степок, Покровка, Грабовське Сумської області; Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів без успіху намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ. Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем перебували місто Херсон та населені пункти області – Токарівка, Дар’ївка, Дніпровське. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

  • На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками. Загалом Сили оборони відбили 52 атаки військ РФ і ліквідували ще 810 окупантів.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
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Куп'янськ
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