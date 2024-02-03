Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили 23 атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Сили оборони відбили 23 атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

3 лютого, 2024 субота
19:07
Війна з Росією ЗСУ, війна

Протягом доби 3 лютого на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка, Могриця Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався поліпшити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Червоний Маяк, Токарівка, Садове, Кізомис Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Кринки, Інженерне Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

  • Впродовж минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Більшість з ворожих атак українські захисники відбили на Авдіївському напрямку. Водночас втрати російської армії у живій силі з початку вторгнення сягнули 387 тисяч.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Українські біженці в Німеччині
1 лютого, 2024 четвер
Зміни щодо працевлаштування українських біженців у Німеччині
на фото: уламки
31 січня, 2024 середа
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
Володимир Зеленський та Джо Байден
2 лютого, 2024 п'ятниця
"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
20:40
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
В Україні триває фінал Нацвідбору Євробачення-2024: відкрито лінії для голосування
20:37
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Умєров дозволив Ломаченку виїхати на збори у США, - Національна ліга професійного боксу
20:23
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Українські полярники показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків
20:04
Байден особисто зустрів тіла загиблих у Йорданії американських вояків
20:01
OPINION
Ніка Нікалео
"Я їду додому, до себе додому", - солодко співає популярний співак, та чи солодко звучать ці слова для тих, хто отримав тимчасовий прихисток у Європі
19:46
Оновлено
лісові пожежі
У Чилі через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан: кількість загиблих зросла до 19
19:24
Дуейн "Скеля" Джонсон планує повернутися на ринг WWE після десятирічної паузи
19:16
У Коцюбинському дві громади Московського патріархату перейшли до ПЦУ
У столичному передмісті Коцюбинське дві громади Московського патріархату перейшли до ПЦУ
18:55
грип
У трьох областях України перевищено епідпоріг грипу: чи впроваджуватимуть карантин
18:55
Тиневик Кеяжицький. Політика
Про відставку Залужного говорить весь світ, суспільство вимагає пояснень, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:25
Учасники Конгресу Українських Націоналістів у Відні (3 лютого 1929 року)
Цей день в історії: у Відні створено Організацію Українських Націоналістів
18:17
Компанія Sony заборонила активацію своїх ігор в Steam у РФ та Білорусі
18:05
OPINION
Орест Сохар
Техас: американська демократія переживає не найкращі часи
18:05
на фото: зернове судно
Кубраков розповів, скільки вантажів за пів року експортували "зерновим коридором" з портів Великої Одеси
18:04
Ексклюзив
окупанти
Щонайменше ще два місяці ворог буде атакувати вздовж усієї лінії фронту, - полковник ЗСУ Селезньов
18:00
кінотеатр
Найкращі драми всіх часів. Наш топ-5
17:52
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Травма Ф'юрі за 2 тижні до бою з Усиком, УЄФА сумує за росіянами та рекорд Магучіх: головне зі спорту за тиждень
17:46
Тайвань
Тайвань у 15 разів збільшив штрафи за порушення експорту до Росії
17:42
протест фермерів у Франкфурті
В аеропорту Франкфурта сотні фермерів вийшли на протест: що вимагають
17:40
У метро Києва 18-річний хлопець побив пасажира через колір його волосся
17:37
Путін та Гундяєв на відкритті меморіалу Олександру Невському (Чудське озеро, 2021 рік)
ПЦУ припинила вшановувати Олександра Невського
17:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
17:09
РФ скинула авіабомби на село Качкарівка
Окупанти скинули авіабомби на село Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено 30 будинків та об’єкт критичної інфраструктури
17:07
обстріл, ППО
ППО збила російську ракету неподалік від Кривого Рогу
16:56
окупанти орки
У РФ до нового підрозділу "Шторм Гладіатор" вербують засуджених із бойовим досвідом
16:36
Оновлено
Іран
США вдарили по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії
16:23
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ повідомляє про знищення 2/3 ХАМАС, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
Салустіано Гарсіа біля плаката, який він створив для "Semana Santa de Sevilla 2024"
В Іспанії соцмережі вибухнули коментарями щодо великоднього плаката з зображенням "занадто красивого" Ісуса
16:20
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал
16:07
OPINION
Борислав Береза
Хто заколисував людей швидкою перемогою
16:05
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, Київ)
Евакуйований до Києва Таврійський університет продовжить свою діяльність, - нардеп
15:59
Україна Японія
Японія заохочуватиме компанії до відкриття бізнесу в Україні, - ЗМІ
15:47
Чорноморський флот РФ
Україна втопила 20% Чорноморського флоту РФ, - Bild
15:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дії Трампа можуть призвести до розколу США, - Рибачук
15:18
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим. Але РФ для нього агресор та окупант
15:11
Харків
Активісти пропонують перейменувати вулиці Харкова на честь Бандери та Петлюри
15:09
Фінляндія
Допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі, - очільниця МЗС Фінляндії закликала ЄС виділити €20 млрд для боротьби з РФ
15:05
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили дронами російський ракетний катер "Івановєц"
14:43
Кремль
На акції біля Кремля за повернення окупантів додому силовики затримали близько 30 журналістів
14:40
У Росії поранили пілота бомбардувальника Ту-95, який запускав ракети по Україні, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV