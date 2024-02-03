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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Десяток танків, 26 артсистем і 880 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ у війні з Україною

3 лютого, 2024 субота
08:07
Війна з Росією втрати окупантів

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Більшість з ворожих атак українські захисники відбили на Авдіївському напрямку. Водночас втрати російської армії у живій силі з початку вторгнення сягнули 387 тисяч

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 387 940 (+880),
  • танків ‒ 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 805 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9300 (+26) од,
  • РСЗВ – 979 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 44 атаки росіян на Авдіївському напрямку

У звіті Генштабу ЗСУ зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну ракетами, дронами, авіацією: ЗСУ 10 разів уразили райони скупчення росіян

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Кліщіївка, Біла Гора, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Херсон, Саблуківка, Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Також підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.

  • Уночі 3 лютого російські окупанти атакували територію України двома ракетами Х-59 та 14-ма ударними дронами, більшість з яких вдалося знищити Повітряним силам.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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