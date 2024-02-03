Нічна атака РФ: Повітряні сили збили 9 з 14 ворожих "шахедів"
У ніч на суботу, 3 лютого, російські окупанти атакували територію України двома ракетами Х-59 та 14-ма ударними дронами, більшість з яких вдалося знищити Повітряним силам
Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили ударні БПЛА типу Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у Криму.
Двома керованими авіаційними ракетами Х-59 окупанти завдали удару з території Білгородської області РФ.
У ПС ЗСУ наголосили, як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.
- Ввечері п'ятниці, 2 лютого, російські терористи розпочали комбінований обстріл території України, вибухи прогриміли на Полтавщині. Детальніше читайте за посиланням.
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