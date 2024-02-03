Нічна атака РФ: Повітряні сили збили 9 з 14 ворожих "шахедів"

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що росіяни випустили ударні БПЛА типу Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у Криму.

Двома керованими авіаційними ракетами Х-59 окупанти завдали удару з території Білгородської області РФ.

У ПС ЗСУ наголосили, як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.