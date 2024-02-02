Росія атакує Україну у ніч на 3 лютого: вибухи прогриміли на Полтавщині, у небі фіксують "шахеди"

Пуск "шахедів"

Після 20:30 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БПЛА. Російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку.

За вектором руху "шахеди" рухались через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Черкаську, Київську, Вінницьку та Житомирську області.

Станом на 23:07 відомо про "шахеди" на півночі Вінниччини та на півдні Київщини – курсом на Житомирщину.

Після 23:40 ПС відзвітували про нові групи ударних БПЛА на півночі Херсонщині: рухаються у напрямку Дніпропетровщини, Кривого Рогу. "Шахеди", які фіксують на півдні Житомирщини, прямують на Житомир!

Вибухи на Полтавщині

Близько 22:00 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу на північному сході України. Ракету зафіксували курсом на Миргород, після цього прогриміли вибухи.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що є влучання в Миргородському районі. На щастя, обійшлось без постраждалих

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