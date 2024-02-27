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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Армія РФ за добу втратила танк, 16 артсистем і 850 військових, - Генштаб

27 лютого, 2024 вiвторок
07:57
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Окупанти зосереджують атаки на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, Сили оборони продовжують їх стримувати і за добу ліквідували ще 850 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб,
  • танків ‒ 6556 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 494 (+16) од,
  • артилерійських систем – 10 009 (+62) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 686 (0) од,
  • літаків – 340 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1588 (+8) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень, окупанти найбільше атакують на Мар'їнському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Обстріли України

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ Сумської області; Великий Бурлук, Федорівка, Синьківка Харківської області; Терни, Переїзне, Часів Яр, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Первомайське, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське; Левадне, Оріхів, Новоселівка, Любимівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 11 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

  • Ввечері 26 лютого російська армія запустила по території України кілька груп "шахедів", а також атакувала східні області ракетами. На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник і дві ракети.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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